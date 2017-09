Continuar a ler

O sérvio terá como assistentes Ondrej Pelikan e Jan Patak e Zbynek Proske como quarto árbitro.Já o turco vai arbitrar um jogo da seleção das 'quinas' pela terceira vez, sendo que a última foi o empate a uma bola com a Islândia, na fase de grupos do Euro2016, competição ganha por Portugal.Çakir terá como assistentes Bahattin Duran e Tarik Ongun, com Huseyin Gocek como quarto árbitro.No encerramento do grupo B, Portugal desloca-se a Andorra para defrontar a seleção local antes de receber no Estádio da Luz, a 10 de outubro, a seleção da Suíça, que lidera a 'poule' com 24 pontos, mais três que a formação lusa.