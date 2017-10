O Estádio da Luz tornou-se talismã para Portugal, mas só depois de descolar do rótulo do Euro’2004. É que foi ali mesmo que a Grécia levantou o troféu diante da equipa das quinas, então com um golo solitário de Angelos Charisteas. Desde essa altura, a Seleção Nacional ergueu uma autêntica fortaleza na Luz, uma vez que não voltou a perder jogos a contar para fases de apuramento ou fases finais no ninho da águia.Aliás, o registo é quase perfeito, com nove vitórias e apenas um empate. Essa igualdade surgiu durante a qualificação para o Euro’2008 e aconteceu diante da Polónia (2-2). Nessa noite, Portugal esteve a perder, deu a volta com golos de Maniche e Ronaldo, mas sofreu o empate perto do fim.