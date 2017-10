O Portugal-Suíça de terça-feira à noite foi o programa mais visto da televisão portuguesa em 2017.

O momento de maior audiência aconteceu no final do jogo, quando mais de 3 milhões de pessoas assistiram através da RTP 1 ao encontro que deu à Seleção Nacional um lugar no Mundial'2018. A audiência média foi de 2,5 milhões de espectadores, conforme mostram os dados da GFK, empresa que mede as audiências televisivas.

O encontro do Estádio da Luz teve um 'share' (percentagem de pessoas que estavam a ver televisão sintonizadas no programa) de 51,2 por cento. No final do jogo, chegou aos 61 por cento. O encontro permitiu à RTP1 ser o canal mais visto do dia, com 21,4 por cento de 'share'.

Autor: Sérgio Krithinas