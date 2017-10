Continuar a ler

As datas dos dois encontros coincidem com as dos play-off de apuramento para o Mundial'2018, competição na qual Portugal e Arábia Saudita já garantiram presença.



No único encontro oficial disputado com a seleção da Arábia Saudita, de preparação para o Mundial2006, Portugal venceu por 3-0.



A seleção portuguesa vai defrontar a Arábia Saudita e os Estados Unidos, nos dias 10 e 14 de novembro, em dois encontros particulares de preparação para o Mundial'2018, anunciou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).O encontro entre a seleção campeã europeia e a Arábia Saudita vai disputar-se em 10 de novembro no estádio Municipal de Leiria, enquanto a receção aos Estados Unidos está marcada para 14, no estádio Algarve, ambos com início às 19H45.

Autor: Lusa