"A FPF escolheu um complexo utilizado por equipas de futebol profissional, em detrimento de unidades hoteleiras, por considerar que aqui estão reunidas todas as condições para o trabalho e a recuperação dos atletas ao longo da prova", lê-se na nota publicada pelo organismo luso.O centro de estágio fica também a cerca de 10 quilómetros do Aeroporto Internacional Zhukovsky, que a comitiva lusa vai utilizar para se deslocar para as cidades-sede da competição.A 1 de dezembro, Portugal vai ficar a conhecer os adversários da fase de grupos e as cidades em que vai jogar, no sorteio que se vai realizar em Moscovo.O Campeonato do Mundo da Rússia vai decorrer de 14 de junho a 15 de julho.