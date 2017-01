Continuar a ler

"É uma promessa do Presidente: se vencerem vou dar uma viatura nova a cada jogador", declarou José Mário Vaz, em declarações aos jornalistas no aeroporto internacional Osvaldo Vieira.O Presidente guineense afirmou que todos devem apoiar a seleção e pediu ao Governo que faça tudo no sentido de atender às necessidades dos jogadores que se encontram no Gabão.A Guiné-Bissau realiza esta quarta-feira a sua segunda partida na CAN diante dos Camarões, depois de no sábado ter empatado a uma bola contra o Gabão.A formação dos 'djurtus' (cães selvagens) é a única de país lusófono presente na competição que junta as 16 melhores seleções de futebol de África.A Guiné-Bissau integra o grupo A com os Camarões, Burkina-Faso e o anfitrião Gabão.