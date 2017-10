Continuar a ler

A seleção panamiana acabou por ganhar o jogo por 2-1 e terminar a zona de apuramento em terceiro, com apuramento direto para a Rússia, relegando as Honduras para um playoff e eliminando os Estados Unidos, derrotados em Trindade e Tobago."Quando se joga a qualificação para o Mundial e o jogo é decidido com um erro importante de interpretação do árbitro - o que pode acontecer porque os árbitros são seres humanos e cometem erros como todos -, é chegado o momento de retificar isso", disse Gianni Infantino.O responsável máximo da FIFA deu o exemplo em Lyon, à margem da cerimónia de apresentação do Mundial feminino de 2019.Gianni Infantino já defendeu várias vezes a utilização do VAR, mas a situação verificada na última jornada de apuramento para o Mundial levou à insistência do dirigente, entendendo que se trata "de um passo em frente"."Estamos preparados para o pôr em prática. Ainda temos que tomar a decisão, não há nada de negativo nos testes que temos feito. Cada vez que foi utilizado, ou confirmou a decisão ou corrigiu", justificou.