Na segunda-feira, Piqué foi vaiado pelos adeptos da seleção espanhola, durante o treino da equipa, na Cidade do Futebol espanhola, em Madrid, com gritos como: "Piqué, c*****, fora da seleção" e "fora, fora".O jogador catalão, que se tem manifestado publicamente a favor do referendo sobre a independência na Catalunha, esteve apenas 23 minutos no relvado.