A grande expectativa está no sistema de refrigeração de alta tecnologia, que promete baixar a temperatura no interior do recinto (que é aberto) até aos 26 graus, apesar de no exterior o termómetro poder ultrapassar os 40."Esta tecnologia gasta menos 40 por cento de energia do que as técnicas convencionais", começa por explicar Saud Abdul-Aziz Abdul-Ghani, professor na faculdade de engenharia da Universidade do Qatar.Abdul-Ghani explicou depois, sucintamente, no que consiste este sistema de refrigeração, cujo ar sai de mais de 500 aberturas: "Temos um centro de energia localizado a um quilómetro do estádio, de onde vem água gelada através de tubos que a transportam para aqui. Assim, conseguimos empurrar ar frio para o relvado e para as áreas destinadas aos espectadores".