"O Christian teve um ano muito longo. Foi aos limites em termos físicos e psicológicos. Face a isso, entendemos que era uma oportunidade para descansar e recarregar energias", justificou o técnico, uma vez que a seleção só volta a ter um jogo oficial no verão de 2019.Os norte-americanos, 27.ª seleção do ranking mundial da FIFA, no qual a equipa de Fernando Santos está em terceiro lugar, surgem assim privados de um dos mais promissores futebolistas a atuar na Europa e dão a oportunidade a vários outros."A única palavra que usaria para me referir a este encontro é 'oportunidade'. É uma oportunidade para muitos jogadores que achamos que podem ter um futuro brilhante na seleção se testarem frente a um adversário com qualidade. É uma oportunidade para a nossa equipa terminar 2017 de forma positiva", disse Dave Sarachan.As palavras do treinador interino dos EUA - o antigo selecionador Bruce Arena saiu no mês passado após ter falhado o apuramento para o Mundial - referem-se aos vários estreantes em convocatórias e ao facto de boa parte dos eleitos terem menos de 24 anos.Os médios Weston McKennie e Tyler Adams, o avançado de 17 anos Josh Sargent, o defesa Cameron Carter-Vickers e o guarda-redes Jesse Gonzalez podem fazer a sua estreia pela seleção.O defesa Matt Miazga, o médio Lynden Gooch e os guarda-redes Ethan Horvath e Bill Hamid são futebolistas sub-21 que também integram a comitiva para Portugal.Jesse Gonzalez (Dallas FC), Bill Hamid (Midtjylland) e Ethan Horvath (Club Brugge).John Brooks (Wolfsburgo), Cameron Carter-Vickers (Sheffield United), Eric Lichaj (Nottingham Forest), Matt Miazga (Vitesse), Tim Ream (Fulham), Jorge Villafana (Santos Laguna) e DeAndre Yedlin (Newcastle).Kellyn Acosta (Dallas FC), Tyler Adams (New York Red Bulls), Alejandro Bedoya (Philadelphia Union), Lynden Gooch (Sunderland), Weston McKennie (Schalke 04), Kelyn Rowe (New England Revolution) e Danny Williams (Huddersfield).Juan Agudelo (New England Revolution), Dom Dwyer (Orlando City), C.J. Sapong (Philadelphia Union) e Josh Sargent (St. Louis Scott Gallagher).