O representante do Comité, presente no World Football Summit, em Madrid, referiu ainda que a organização tem a tecnologia, se for necessário, para evitar o calor nos recintos, mas que acredita que as temperaturas não vão ser demasiado altas no período em que se realiza o Mundial."Não é novo para nós. Temos os meios para controlar a temperatura dentro do campo e estabelecer um microclima com 19 graus no interior, embora possa haver 39 ou 40 no exterior, mas em novembro e dezembro não será tão alto", justificou.Al Khater mostrou-se confiante em que o Mundial "demonstrará o trabalho do país", que diz ser feito há anos e que vai ser "uma celebração internacional", uma "oportunidade para se mostrarem ao mundo".O Mundial do Qatar disputa-se de 21 de novembro a 18 de dezembro de 2022.