Junior Kabananga, aos 55 minutos, marcou ao único golo do jogo, que valeu os três pontos e a liderança isolada do grupo. Mubele conseguiu um bom centro na esquerda e o guarda-redes marroquino afastou mal a bola, que ficou à mercê do avançado congolês, para o remate certeiro.



Dominador mas perdulário, Marrocos já podia então estar na frente do marcador desde bem cedo, com o remate de Bossoufa, aos dois minutos, a ir ao 'ferro'.



Com 35 minutos para reagir, os marroquinos falharam depois em toda a linha, mesmo quando estiveram a jogar contra nove, por expulsão de Mutambala e lesão de Zakuni quando já hão havia substituições para fazer.



O luso-marroquino Manuel da Costa, do Olympiacos, foi titular na defesa de Marrocos, com uma atuação discreta, ainda para mais penalizada com um cartão amarelo (68 minutos).



Mais cedo, a Costa do Marfim, campeã em título, foi bem anulada pelo Togo, pelo que as duas equipas regressaram aos balneários com um ponto cada.



Os costa-marfinenses foram um pouco mais ofensivos num jogo que não chegou decididamente a 'embalar', tal a quantidade de faltas que foram assinaladas (48).



A República Democrática do Congo protagonizou esta segunda-feira a primeira grande surpresa da Taça das Nações Africanas de 2017 (CAN'2017), que se está a disputar no Gabão, ao ganhar, pela primeira na sua história, ao favorito Marrocos.À sétima, e após três derrotas e três empates, foi de vez e os congoloses ganharam por 1-0, no estádio de Oyem, um resultado que os coloca isolados na frente do grupo C, já que horas antes a Costa do Marfim, detentora do troféu, se estreou com um 'nulo' frente ao Togo.

Autor: Lusa