O treino da Seleção Nacional desta sexta-feira, em Andorra, fica marcado pelo facto de Renato Sanches ter trabalhado condicionado. O jovem médio do Swansea, de regresso às convocatórias de Fernando Santos, foi o único jogador com limitações.Portugal está a ultimar a preparação para o encontro deste sábado frente a Andorra, a contar para penúltima jornada do apuramento para o Mundial'2018. Depois, a equipa das quinas volta a Lisboa para defrontar a Suíça, na terça-feira, no duelo decisivo.

Autor: Luís Pedro Sousa