Renato Sanches e Bruno Alves estão nos convocados de Fernando Santos para a receção, esta noite (19h45), à Suíça, no tudo ou nada pelo apuramento direto para o Mundial'2018. Em sentido inverso, Bruno Fernandes e Luís Neto ficaram de fora dos eleitos da Seleção Nacional.



Recorde-se que o médio do Swansea e o central do Rangers tinham falhado a primeira partida deste duplo compromisso, em Andorra.