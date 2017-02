Néstor Bonillo, preparador físico da seleção peruana, esteve esta segunda-feira em Lisboa, numa visita à capital portuguesa na qual se reuniu com André Carrillo, tendo em vista os próximos compromissos daquela equipa sul-americana, de qualificação para o Mundial'2018.De acordo com os dados apresentados pela Federação Peruana de Futebol (FPF) , Bonillo conversou com o extremo benfiquista, tendo durante a parte da manhã acompanhado o treino da equipa encarnada. Depois houve ainda espaço para trocas de informações com os responsáveis do Benfica relativamente ao antigo jogador do Sporting, que começa a ganhar preponderância na Luz.De referir que o Peru volta à ação na qualificação sul-americana para o Mundial'2018 dentro de um mês, jogando primeiro ante a Venezuela, a 23 de março, e depois frente ao Uruguai, a 29.

Autor: Fábio Lima