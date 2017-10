Ricardo Rodríguez até fica arrepiado quando lhe perguntam se não é preferível falhar o jogo de sábado com a Hungria para garantir, desde logo, a presença na finalíssima com Portugal. "O quê? Eu quero jogar sempre!", vinca o lateral-esquerdo da Suíça, que fica fora do embate da Luz se for ‘amarelado’ em Basileia.

A resposta sai que nem uma bala da boca de Rodríguez, o qual tem, todavia, a noção da posição hierárquica que ocupa na seleção. "Quem decide é Petkovic. Ele vai conversar comigo. Dir-lhe-ei que não sou um colecionador de cartões amarelos. Nem sei como chego aqui nesta situação...", diz o defesa, convencido que a Suíça sairá de Lisboa apurada para o Mundial: "Somos uma grande equipa e demonstrámo-lo nesta campanha. Continuaremos a ganhar! Não ficámos longe de alcançar algo grandioso no Brasil e em França. Creio que a sorte vai mudar..."

Colega de André no Milan O decisivo duelo de terça-feira marca o reencontro de Rodríguez com André Silva. Defendem ambos o Milan, já tendo coincidido em campo cinco vezes. A equipa dirigida por Montella ganhou quatro desses encontros, tendo perdido apenas um (Roma). O jogador helvético marcou dois golos, enquanto o português ficou em branco. Fernando Santos espera que na Luz a situação se inverta...

Autor: Nuno Pombo