Continuar a ler

Recorde-se que a Bélgica, com presença confirmada no Mundial'2018, recebe o México e Japão em jogos particulares, sexta-feira e terça-feira, respetivamente, e De Bruyne consta na lista de eleitos de Roberto Martínez.



Recorde-se que a Bélgica, com presença confirmada no Mundial'2018, recebe o México e Japão em jogos particulares, sexta-feira e terça-feira, respetivamente, e De Bruyne consta na lista de eleitos de Roberto Martínez.

Em grande forma ao serviço do Manchester City - marcou três golos e fez nove asssistências esta época -, o belga Kevin de Bruyne mereceu rasgados elogios do seu selecionador, Roberto Martínez, esta quinta-feira. Quando questionado se o médio dos citizens tem condições para chegar ao nível de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, o técnico não teve dúvidas."É claro que pode. Eu penso que quando vês os jogadores mencionados, torna-se óbvio que tens de ser consistente com as tuas performances para atingir esse patamar. Eles têm estado a esse nível ao longo de várias épocas. O nível que o Kevin [De Bruyne] está a atingir esta época e as performances que realizou na época passada mostram que ele tem potencial para atingir o topo. Não há muitos jogadores de quem se possa dizer isso", constatou.