A Bélgica venceu o Japão pela margem mínima (1-0) e pode agradecer mais uma vez a Romelu Lukaku. O avançado do Manchester United não marca pelo clube desde 30 de setembro, mas somou o quinto jogo seguido a faturar pela seleção, tornando-se mesmo o melhor goleador da história dos belgas, com 31 golos, mais um do que Bernard Voorhoof e Paul Van Himst.Depois de ter bisado no empate (3-3) com o México, Romelu Lukaku, de apenas 24 anos, fez o único golo no encontro de hoje, cabeceando de forma certeira após um centro de Chadli, aos 72', em mais um bom ensaio da Bélgica com vista ao Mundial'2018 - os belgas não perdem desde setembro de 2016, frente à Espanha (0-2), naquele que foi o seu primeiro jogo depois do Euro'2016.Nos outros encontros desta terça-feira, destaque para o empate (1-1) do Panamá, também apurado para o Mundial'2018, frente ao País de Gales - Armando Cooper evitou a derrota dos centro-americanos aos 90'+3. Menos sorte teve a Costa Rica, igualmente com lugar reservado na Rússia, que perdeu por 1-0 na visita à Hungria.