Atual melhor jogador do Mundo e provavelmente o desportista com maior dimensão mediática à escala global, Cristiano Ronaldo tem o condão de, por si só, mudar por completo a importância de uma prova. Já imaginou se o capitão da Seleção Nacional não for, por exemplo, à Taça das Confederações? O cenário não é esperado, mas segundo a imprensa espanhola está a deixar a FIFA em suspenso, pois caso CR7 decida descansar no verão... a prova perderá muito do seu potencial.De acordo com a agência EFE, a FIFA teme que o português decida reservar-se no verão, seguindo a linha do que tem feito no Real Madrid - onde tem descansado de forma pontual -, já que a sua ausência deixaria a prova efetivamente privada de super estrelas. É que, olhando para os principais jogadores convocáveis, excluíndo Ronaldo, a Taça das Confederações contaria com nomes como Manuel Neuer, Alexis Sánchez ou Arturo Vidal como possíveis figuras. Um elenco curto para uma prova que deve ser um aperitivo para o Mundial de 2018...Ainda assim, não parece provável que Ronaldo decida prescindir da Taça das Confederações, até porque sempre se mostrou muito focado em trazer títulos para o nosso país. De resto, no início do ano, CR7 admitiu em declarações à FIFA ter o sonho de conquistar a prova

Autor: Fábio Lima