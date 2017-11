Continuar a ler

Questionado sobre se é obrigatório ganhar agora à Suíça, o selecionador vê as coisas por outro prisma: "Eu não vou pelo obrigatório. Para nós, é sempre importante vencer. Quantos mais pontos fizermos, mais próximos estaremos do apuramento, isso é lógico. Depois de empatar aqui, fica igual. Se tivéssemos perdido, era um resultado muito perigoso em termos futuros. O empate deixa em aberto. As equipas têm algum equilíbrio, é fácil perder pontos neste grupo e acredito que a Roménia os vai perder. Ainda temos o jogo em casa com eles, mas não gosto de fazer essas contas. Vamos preparar-nos o melhor possível para a Suíça e tentar o que não conseguimos hoje".Por fim, o técnico confessou que ainda vê "alguma insegurança" no jogo da equipa, mas frisou que tem confiança nos seus atletas: "Sinto alguma insegurança no jogo. Nunca conseguimos ter o controlo pleno do jogo, mesmo tendo os espaços e a equipa adversária onde queríamos, falta-nos essa segurança. Somos uma equipa que ainda não domina como acho que deve dominar a segurança no jogo. Acho que vamos caminhando para isso e vamos conseguir alcançá-la. Sempre disse que, independentemente do resultado, me interessa a qualidade, e acho que eles a têm. Estamos a disputar uma prova diferente, onde o apuramento é difícil. Sempre tivemos consciência disso e sabemos o quão bom foi o nosso apuramento no passado, mas sabemos que é preciso trabalhar muito e ter muita qualidade para chegar à próxima fase".