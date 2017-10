Continuar a ler

Questionado sobre se Portugal ficou surpreendido com a qualidade do adversário, Rui Jorge lembrou que a caminhada rumo ao Europeu não é fácil: "Pode não parecer, mas o apuramento para a fase final dos sub-21 é uma coisa muito, muito difícil. Os jogadores têm de ter essa consciência, acho que a têm, mas não há jogos que se ganham antes de começarem. É preciso vir e demonstrar que somos melhores, e não o conseguimos fazer aqui. Podemos fazê-lo no futuro se queremos outro tipo de resultados e de chegar à fase final. Acho que poderíamos e deveríamos agitar o jogo como estava, relativamente equilibrado, mesmo que não tivéssemos assim tanto perigo na nossa baliza. Para ganhar, precisávamos de outra dinâmica. O jogo não estava a ir para o lado que eu gostava e quis modificá-lo. Acabámos por não ganhar o jogo, mas a ideia foi dar outra dinâmica à equipa e criar mais oportunidades".Apesar da derrota, o técnico salientou um aspeto positivo que retirou do encontro: "Unicamente a entrega dos jogadores. Não tenho muito a dizer em relação a isso, não foi por falta de empenho. Aquilo que nos faltou foi demonstrar a nossa qualidade enquanto equipa e a qualidade individual. Falhámos passes, tomámos más decisões, e quando se está a este nível paga-se caro".Concluindo que "perder nunca é agradável", Rui Jorge desvalorizou o facto de esta ser a primeira derrota em seis anos na qualificação."Preocupa-me mais o resto. A nossa incapacidade em mostrar o que valemos. Quem cá veio ver o jogo não ficou com uma ideia errada daquilo que eu acho que é a qualidade da nossa equipa. Tambem o digo aos jogadores: não vale a pena falarmos e dizermos que temos qualidade se depois vimos para qualquer lugar e não o conseguimos demonstrar. O relvado estava bom e era uma das minahs preocupações. As equipas, quando jogam contra Portugal, é um jogo interessante para eles como deve ser para nós. A festa que fizeram lá dentro é elucidativa daquilo que pensavam de nós. Agora, a qualidade é que não conseguimos demonstrar", resumiu.