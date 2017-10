Continuar a ler

O governante classificou como "fantástico" o estádio Arena de São Petersburgo, que em julho foi palco da partida inaugural e da final da Taça das Confederações, na qual a Alemanha venceu o Chile por 1-0.



"O estádio é fantástico. Durante muito tempo foi alvo de críticas, mas hoje é um dos melhores do mundo", disse Mutko.



Com capacidade para 70.000 espetadores e cobertura amovível, o estádio vai acolher alguns jogos do Mundial Rússia'2018, entre os quais uma das meias-finais.



A Rússia propôs à UEFA receber o jogo inaugural do campeonato da Europa de 2020, que vai disputar-se em 13 países, anunciou esta quinta-feira o vice-primeiro-ministro, Vitali Mutko."Passamos da intenção e formalizámos o pedido para acolher o jogo inaugural do Euro2020 em São Petersburgo. Temos todas as condições para isso", afirmou Mutko.

Autor: Lusa