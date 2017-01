Complicada está a situação do selecionador Michel Dussuyer, após a desilusão de ficar pela fase de grupos depois de a Costa do Marfim ter sido campeã em 2015. "É uma deceção imensa. Assumo a responsabilidade", adiantou o técnico francês, remetendo para esta quarta-feira uma decisão quanto ao seu futuro: "Para já, apenas digo que estou extremamente dececionado por não ter atingido os objetivos. Tínhamos a ambição de passar a primeira fase e voltar a conquistar o título. A noite vai ser difícil. Esperem por amanhã."

Após a amarga derrota com Marrocos , que ditou a eliminação da Costa do Marfim da CAN'2017, o avançado Salomon Kalou anunciou também o adeus à seleção costa-marfinense, mesmo depois de ter sido eleito o melhor jogador do encontro a contar para a última jornada do Grupo C."Estive numa final e ganhei outra. Desta vez, as coisas não correram bem. Agora há jovens como Kessié, Zaha... Penso que eles são o futuro do futebol costa-marfinense. Desejo-lhes boa sorte", adiantou o jogador de 31 anos, que somou 89 internacionalizações e vai continuar a carreira no Hertha Berlim.