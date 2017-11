O selecionador argentino Jorge Sampaoli deu a conhecer esta quinta-feira a lista de convocados para dois particulares que se vão realizar na próxima semana, frente à Rússia (dia 11) e frente à Nigéria (dia 14). Numa lista que não conta com Gonzalo Higuaín, Salvio (Benfica) e Acuña (Sporting) permanecem nas escolhas do técnico.



Em relação à última convocatória, destaque para os regressos do ex-portista Fernando Belluschi (San Lorenzo), do ex-sportinguista Emiliano Insúa (Estugarda) e de Cristian Pavón (Boca), que têm a oportunidade de se mostrar a Sampaoli.





