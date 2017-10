Convocado por Jorge Sampaoli para o decisivo duplo compromisso da Argentina, o benfiquista Eduardo Salvio foi o único jogador a prestar declarações na chegada a Ezeiza, onde se localiza o aeroporto internacional de Buenos Aires. Até aqui... nada de novo. O que é novidade é que, segundo destaca a imprensa local, Toto acabou por furar uma espécie de 'blackout' que perdurava há quase um ano, já que desde o duelo com a Colômbia (15 de novembro do ano passado) nenhum jogador da seleção falava à imprensa fora das 'obrigações' FIFA."Estamos muito confiantes para o que aí vem, muito tranquilos. Todos queremos conquistar os 6 pontos, mas temos de ir jogo a jogo", referiu o extremo benfiquista, para quem jogar ao lado de Leo Messi é algo especial. "É um privilégio estar na seleção e o melhor que pode suceder é atuar com o melhor jogador do Mundo"."A minha ideia é chegar, juntar-me ao grupo e os minutos que tenha serão bem-vindos", acrescentou El Toto, que terá oportunidade de ajudar a Argentina a tentar superar o Peru (madrugada de sexta-feira) e o Equador (madrugada da próxima quarta-feira), em dois duelos de capital importância para o futuro da turma das pampas. É que, com 16 encontros disputados, a Argentina é apenas quinta na zona sul-americana de apuramento para o Mundial'2018, com 24 pontos, um lugar que vale o acesso ao playoff intercontinental diante da Nova Zelândia.

Autor: Fábio Lima