Salvio está ao serviço da seleção argentina, mas nem sob o comando do técnico Jorge Sampaoli deixa de manter os cuidados que vinha apresentando de águia ao peito, nomeadamente nos últimos embates com Basileia e Marítimo. Apesar de se ter treinado sem qualquer tipo de limitações, o camisola 18 dos encarnados fá-lo com o joelho direito totalmente protegido, como prevenção para uma eventual recaída e também por uma questão de maior conforto. De resto, o extremo até luta pela titularidade no embate da madrugada de amanhã na Bombonera, contra o Peru, de apuramento para o Mundial’2018. A confirmar-se este cenário, seria a estreia de ‘El Toto’ no onze inicial em jogos oficiais pela Argentina – em junho último, fez os 90’ contra Singapura, mas o embate foi particular. No próximo dia 10, Salvio acompanha a sua seleção até ao Equador.