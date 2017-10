Continuar a ler

Sampaoli contou que todos queriam levar Lionel Messi ao Mundial: "Na palestra antes do encontro, dissemos que todos tínhamos que levar o Leo ao Mundial".



"Fortalecemo-nos como grupo para lograr que ele se libertasse e pudesse mostrar tudo o que mostrou", disse o selecionador argentino, após o seu primeiro triunfo nas eliminatórias, depois de empates com Uruguai, Venezuela e Peru.



Quanto ao selecionador argentino, Jorge Sampaoli, afirmou no final do encontro com o bater o Equador por 3-1 , que Lionel Messi é o melhor jogador da história do futebol."Messi não deve um Mundial à Argentina, o futebol é que deve um Mundial ao Messi. É o melhor jogador da história. Era muito ilógico que o torneio mais importante do Mundo não o tivesse", disse o técnico argentino, na conferência de imprensa.

Autor: Lusa