O técnico Jorge Sampaoli não coloca de parte Gonzalo Higuaín e diz que a carreira do avançado argentino na seleção ainda não acabou. "Nós definimos que a presença dele não será ideal para ele ou para a seleção. Mas vamos estar atentos no futuro", afirmou o selecionador.Prestes a realizar dois particulares frente à Rússia (sábado) e Nigéria (terça-feira), o treinador sublinhou a necessidade de escolher os jogadores certos para complementar Messi."Encontrar maneiras de complementar Messi vai ser um fator decisivo. Nós não devemos esperar sempre por ele para resolver no momento decisivo", frisou.

Autor: Bruno Dias