Isto porque perdeu a final do campeonato equatoriano, deixando mesmo o estádio em lágrimas mesmo depois de ter ganho a 2.ª mão, em Guayaquil, por 1-0. É que na 1.ª mão, em Quito, o Emelec, equipa orientada por Sampaoli, perdera por 2-0 com o Liga da Quito. Agora, está de volta à capital equatoriana, e está obrigado a vencer para evitar a eliminação da Argentina, atuais vice-campeões mundiais.Ainda assim, não falta confiança à delegação alviceleste que viajou para Quito, com Daniel Angelici, vice-presidente da federação argentina, a revelar isso mesmo quando assegurou, esta segunda-feira, que Jorge Sampaoli vai cumprir o contrato até 2022."A continuidade de Sampaoli está garantida porque vamos qualificar-nos. Não há qualquer dúvida. Sampaoli vai manter-se porque não me passa pela cabeça outra coisa que não a participação no Mundial", adiantou o dirigente argentino em declarações ao canal ESPN.