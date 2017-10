A Argentina está autenticamente encostada à parede no que ao apuramento para o Mundial'2018 diz respeito e Jorge Sampaoli naturalmente vai tentar de tudo para conseguir superar esta fase menos positiva. Na terça-feira, a turma das pampas terá de vencer no Equador e, para tal, o técnico pondera utilizar uma dupla que se conhece bem dos tempos de Benfica. Falamos de Eduardo Salvio e Enzo Pérez, jogadores separados há alguns anos, mas que no passado se entenderam muito bem nas águias.Uma possibilidade que surge suportada numa recente declaração de Sampaoli, que antes do duelo com o Peru admitiu estar primeiro em busca de "sociedades" entre jogadores, ao invés de procurar um sistema. É nesse sentido que surge o encaixe de Enzo e Salvio no esquema argentino, que também deverá ter Marcos Acuña Assim, adianta o 'Olé', por agora na mente do selecionador argentino esta será a equipa titular: Romero; Mercado, Otamendi e Mascherano; Salvio, Enzo Pérez, Biglia e Acuña; Messi, Di María e Benedetto

Autor: Fábio Lima