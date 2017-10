Com o empate 0-0 a Argentina soma 25 pontos e encontra-se fora dos lugares de apuramento, arriscando-se a falhar a prova pela primeira vez desde 1970.

Causou estranheza a muitos que Messi que não tenha procurado juntar-se um pouco mais cedo à Argentina para iniciar a preparação dos jogos com o Peru ( 0-0 na última madrugada ) e o Equador (dia 11 fora). Questionado sobre isso, Jorge Sampaoli não deixou os jornalistas sem resposta, explicando que a estrela do Barcelona não pode "viajar durante a tarde porque não dorme"."Messi chegou de madrugada mas isso não o impediu de trabalhar em duas sessões, estar presente na palestra e preparar o jogo da melhor forma. Estes rapazes fazem um esforço terrível para poder estar no Mundial", declarou o selecionador argentino na conferência antes do encontro com o Peru, que não correu bem à Argentina.

Autor: Sandra Lucas Simões