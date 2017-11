Continuar a ler

"Precisamos criar instituições independentes para onde possamos trazer essas pessoas (...) Vamos encontrar recursos para isso", disse Poltavchenko, citado pela imprensa russa.O governante respondia a uma observação de um procurador-adjunto de São Petersburgo durante uma reunião sobre o tráfico de álcool, já que o alcoolismo é encarado como "um problema ainda mais atual nas vésperas do Campeonato do Mundo".Estas casas eram numerosas nas grandes cidades durante a era soviética e tinham má reputação, por causa dos maus tratos infligidos aos alcoolizados que para lá eram levados: em teoria, receberiam ajuda médica e poderiam passar lá a noite até ficarem sóbrios.Após a queda da União Soviética, foram fechando, progressivamente, até terem desaparecido por completo em 2011. De acordo com a lei vigente, as pessoas que estão embriagadas nas ruas devem ser transportadas para o hospital ou para uma esquadra da polícia.O Mundial2018 decorre entre 14 de junho e 15 de julho, e São Petersburgo recebe sete jogos, incluindo uma meia-final e o jogo de atribuição do terceiro e do quarto lugares.