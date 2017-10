Seferovic, jogador do Benfica, regressou ontem à Luz, mas desta feita não teve os adeptos do seu lado. Titular no ataque suíço, o avançado, de 25 anos, não teve hipóteses para brilhar e, no final, justificou a derrota com alguma falta de atitude da sua equipa. "Portugal tem uma coletivo muito bom, sobretudo com o Cristiano. Todos jogaram unidos, enquanto nós não fomos agressivos... Tem de se trabalhar e olhar em frente", defendeu.Já Lichtsteiner elogiou CR7: "É um fenómeno, um dos mais fortes da história. Dá sempre tudo e consegue sempre tudo", atirou o defesa da Juventus, que não quis falar do Sporting.