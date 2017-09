Continuar a ler

O jogador colmata a ausência de Edimilson Fernandes, com uma lesão no tornozelo, enquanto Fabian Frei, que tinha sido chamado em junho, para os jogos com a Bielorrússia e as Ilhas Faroé, vem substituir Gelson Fernandes, com uma rotura muscular.A Suíça, que venceu todos os oitos jogos disputados, entra numa fase crucial do Grupo B, que lidera, com jogos em casa com a Hungria (7 de outubro) e fora, no Estádio da Luz, em Lisboa, com Portugal.No Grupo B, a vantagem da Suíça é de mais três pontos em relação a Portugal, segundo classificado, o que poderá tornar o jogo entre ambos como absolutamente decisivo na qualificação direta para o Mundial2018.Apenas o vencedor de cada um dos nove grupos tem lugar garantido no Mundial da Rússia, enquanto os oito melhores segundos irão disputar um play off de acesso.A duas jornadas do final do apuramento, a Suíça tem 24 pontos, enquanto Portugal tem menos três. As duas seleções são seguidas de longe pela Hungria, com 10.O registo dos suíços equivale a oito vitórias em oito jogos, tendo vencido Portugal na primeira jornada, por 2-0, quando o internacional português Cristiano Ronaldo estava fora da equipa das quinas, por lesão.Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach/Ale), Roman Bürki (Borussia Dortmund/Ale) e Marwin Hitz (Augsburgo/Ale).Manuel Akanji (Basileia), Johan Djourou (Antalyaspor/Tur), Fabian Schär (Deportivo Corunha/Esp), Stephan Lichtsteiner (Juventus/Ita), Michael Lang (Basileia), Ricardo Rodríguez (AC Milan/Ita), Jean-François Moubandje (Toulouse/Fra) e Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach/Ale).Valon Behrami (Udinese/Ita), Blerim Dzemaili (Impact Montreal/Can), Fabian Frei (Mainz/Ale), Remo Freuler (Atalanta/Ita), Granit Xhaka (Arsenal/Ing), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach/Ale) e Steven Zuber (Hoffenheim/Ale).Eren Derdiyok (Galatasaray/Tur), Breel Embolo (Schalke 04/Ale), Admir Mehmedi (Bayer Leverkusen/Ale), Haris Seferovic (Benfica/Por) e Xherdan Shaqiri (Stoke City/Ing).