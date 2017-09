Continuar a ler

Da lista de convocados, destaque para a chamada do médio Kevin Oliveira (Kansas City) e do defesa central Admar (Sporting da Praia), que já tinha sido chamado na sequência de uma lesão de Fernando Varela.Os tubarões azuis recebem a seleção senegalesa a 7 de outubro, sob arbitragem do egípcio Zaghloul Ghead, no Estádio Nacional, na cidade da Praia, onde iniciam o estágio na próxima segunda-feira.No Grupo D de qualificação africana, após quatro jornadas, Cabo Verde ocupa o segundo lugar, com os mesmos seis pontos do líder Burkina Faso, de Paulo Duarte, enquanto Senegal e África do Sul, com menos um jogo, seguem no terceiro e quarto lugar, com cinco e um, respetivamente.Senegaleses e sul-africanos vão repetir o jogo entre si em novembro, depois de o árbitro que dirigiu o embate entre as seleções ter sido condenado por manipulação de resultados.Apenas o primeiro classificado assegura a qualificação para o Mundial, a disputar na Rússia.Vozinha (AEL Limassol/Chp) e Márcio Rosa (Desportivo de Chaves).Tiago Almeida (Polithenic Iasi/Rom), Ricardo (Paços de Ferreira), Steven Pereira (MVV/Hol), Fernando Varela (PAOK/Gre), Vally (Progresso Sul/Ang), Stopira (Videoton/Hun), Carlos Ponck (Desportivo das Aves) e Admar Almeida (Sporting da Praia/Cav).Danilson da Cruz (Stade de Reims/Fra), Marco Soares (AEL Limassol/Chi), Platiny (Polithenic Iasi/Rom), Hélder Tavares (Tondela), Jamiro Monteiro (Heracles/Hol), Nuno Rocha (Tosno/Rus), Babanco (Feirense) e Kévin Oliveira (Kansas City/ EUA).Garry Rodrigues (Galatasaray/Tur), Ryan Mendes (Kayserispor/Tur), Nuno da Costa (Estrasburgo/Fra), Ricardo Gomes (Nacional) e Wuilito Fernandes (Orange County/EUA).