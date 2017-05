Continuar a ler

Integram o grupo I de apuramento para a final do próximo CAN ainda o Botsuana e a Mauritânia.O estágio em Portugal vai decorrer na zona da Mealhada, entre 27 de maio e 7 de junho, escolha justificada por vários jogadores da seleção atuarem na Europa, indicou à agência Lusa fonte da Federação Angolana de Futebol.Entre os selecionados de Beto Bianchi estão Ary Papel, do Moreirense, Kussunga, do Nacional da Madeira, e Gelson Dala, do Sporting.Figuram ainda nos convocados Clintom da Mata (Charleroi, Bélgica), Núrio Fortuna (AEL Limassol, Chipe), Bastos (Lazio, Itália), Djalma Campos (Paok, Grécia), Doli Menga (Ashdote, Israel), Igor Vetokele (Sint Pruiden VV, Bélgica), Joaquim Adão (Sion, Suíça) e Rudy (FC do Chipre).De Angola viajam Neblu (Interclube), Natael (1.º de agosto), Nary (Kabuscorp do Palanca), Herenilson (Petro de Luanda), Dudú Leite (Recreativo da Caála) e Nelson da Luz (1.º de agosto).Angola já marcou presença por sete vezes numa fase final do torneio continental africano, mas falhou as edições de 2015 e de 2017.