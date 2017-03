A Seleção Nacional é uma das seis cabeças-de-série no sorteio do Campeonato do Mundo de sub-20, que se realiza amanhã na Coreia do Sul, país que recebe a fase final da prova, entre 20 de maio e 11 de junho deste ano. Com lugar no pote 1, Portugal evita alguns ‘tubarões’, como Alemanha ou França, mas há outras equipas de valor que lhe podem sair em sorte, casos da Argentina (país com mais títulos mundiais neste escalão: seis) ou Inglaterra.

A cerimónia, na qual estará o treinador nacional Emílio Peixe, será abrilhantado por duas grandes estrelas do futebol: Diego Armando Maradona e Pablo Aimar. Os dois argentinos chegaram ontem à Coreia do Sul e mostraram-se orgulhosos por fazerem parte deste importante momento.

"Isto leva-me onde tudo começou para mim, com o meu primeiro grande título", começou por dizer Maradona, que conquistou este troféu em 1979, no Japão. "O Mundial sub-20 é o momento mais alto para todos os jovens jogadores e talvez este ano vejamos os ‘Maradonas’ e os ‘Aimares’ do futuro", acrescentou o antigo astro da alviceleste, ao site da FIFA. O ex-médio do Benfica também guarda boas recordações desta competição, que venceu em 1997, na Malásia. "Sinto-me muito honrado por fazer parte deste evento. Tenho boas recordações do torneio que vencemos, foi o pontapé de saída para uma grande carreira no futebol, para mim e para alguns companheiros de equipa", explicou. Brasil é o grande ausente Esta edição do Mundial fica marcada pela ausência dos dois finalistas da última edição: a campeã Sérvia e o Brasil. Os canarinhos são uma ausência mais notada, pois já ergueram o troféu cinco vezes.

Autor: Cláudia Marques