Na antevisão à partida de sexta-feira, em Viseu, o selecionador da Arábia Saudita não escondeu que a sua equipa vai ter "um jogo difícil, contra uma seleção de topo mundial", desvalorizando o facto de Portugal não apresentar alguns dos habituais titulares, nomeadamente o capitão Cristiano Ronaldo."Portugal tem um naipe de grandes jogadores, capaz de suprimir a falta deste ou daquele", referiu Bauza, que só assumiu o comando da turma saudita depois da fase de qualificação - o técnico comandou a Argentina até 11 de abril, data em que foi demitido, passando depois pela seleção dos Emirados Árabes Unidos, a qual trocou pela Arábia Saudita em setembro.Aliás, o experiente técnico argentino vai cumprir face a Portugal apenas o seu segundo jogo ao comando dos sauditas, depois do 2-0 à Letónia, na terça-feira. "A equipa está-se a habituar a novos métodos de trabalho e eu próprio estou ainda a conhecer melhor os jogadores", revelou.A conferência de imprensa contou ainda com a presença do capitão dos sauditas, Osama Hawsawi, que falou da ausência de Cristiano Ronaldo. "Defrontar o melhor do mundo é sempre um prazer e uma motivação especial para qualquer jogador, mas Portugal tem outros atletas de classe mundial e será um jogo especial", afirmou.O encontro particular entre Portugal e a Arábia Saudita realiza-se na sexta-feira, pelas 20h45, no Estádio do Fontelo, em Viseu.