A Inglaterra já está apurada, como vencedora do grupo, seguindo-se Escócia, com 17 pontos, Eslováquia, com 15, e Eslovénia, com 14.



O selecionador esloveno Srecko Katanec, revelou que deixará o comando da Eslovénia após a qualificação para o Mundial2018, com o último jogo agendado para domingo, diante da Escócia.A Eslovénia,, ocupa o quarto lugar no grupo F, e discute ainda, com hipóteses ténues, a vaga para o play-off, com Escócia e Eslováquia.

Autor: Lusa