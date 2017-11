Continuar a ler

Foi isto que aconteceu com Manolas, que completou, assim, uma série de amarelos, que obrigaria o defesa de 26 anos a cumprir castigo no encontro seguinte, o último da fase de grupos, diante de Gibraltar. "Manolas viu o cartão e não jogou frente a Gibraltar. E, agora, quatro semanas depois, a FIFA decide puni-lo por algo que todos os jogadores fazem", lamentou Michael Skibbe.



Ainda assim, o selecionador helénico - que conta com o benfiquista Samaris, além do bem conhecido Mitroglou e do luso-grego Zeca - garantiu que a sua equipa está preparada para lutar com os croatas pelo apuramento para o Mundial. "Estamos a trabalhar há dois anos para estar na Rússia. A Croácia tem uma boa equipa, mas vamos dar o nosso melhor com os jogadores que temos para nos qualificarmos", frisou.

A Grécia vai discutir com a Croácia uma das quatro vagas europeias ainda em aberto no Mundial'2018 e o selecionador Michael Skibbe conta com uma baixa de peso na 1.ª mão do playoff, agendada para quinta-feira, em Zagreb. É que o defesa Kostas Manolas, da Roma, foi punido pela FIFA com um jogo de suspensão, devido ao facto de ter provocado a amostragem de um cartão amarelo na partida com Chipre, no início de outubro. Uma decisão anunciada na sexta-feira e que deixou o técnico alemão muito irritado."O que a FIFA fez não está correto. Às vezes, a FIFA toma decisões 'especiais'. E esta é 'especial'", referiu Skibbe, esta segunda-feira. "Não sei como isto foi decidido. Nós estávamos a vencer Chipre por 2-1 e, nos últimos minutos, todas as equipas do Mundo permitem que alguns jogadores possam receber um cartão amarelo por perderem tempo", lembrou o selecionador.