We are Zweden

Ibrahimovic celebrou qualificação da Suécia 'à Ibra' e italianos caíram-lhe em cima

O treinador Janne Andersson, não apreciou ter sido questionado sobre o eventual regresso de Zlatan Ibrahimovic à seleção da Suécia na conferência de imprensa após a confirmação do apuramento da formação nórdica para o Mundial'2018 na segunda mão do playoff com a Itália, disputada no Estádio Giuseppe Meazza (Milão).A pergunta foi feita devido a uma intepretação do post que Ibrahimovic colocou no final do jogo frente aos italianos (0-0). "We are Zweden", escreveu no Instagram o veterano avançado do Manchester United, a acompanhar uma foto da seleção a festar no relvado."Tudo isto é incrível! Este jogadodor deixou de representar a Suécia há ano e meio, mas ainda andamos a falar dele. Bolas! Temos é de falar dos grandes jogadores que fazem parte desta equipa", disparou o selecionador da Suécia, referindo-se ao encerramento da carreira internacional de Ibrahimovic, anunciado em 2016, explicando:"O que quero dizer é que isto foi a demonstração da nossa força coletiva - força enquanto equipa - que esteve presente durante toda a qualificação e playoff. Esta noite tivemos muitos heróis. Estou um pouco magoado, mas obviamente que me sinto muito feliz com o resultado."