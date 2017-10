Andorra fecha a participação na fase de qualificação de apuramento para o Mundial com dois jogos "muito diferentes". O selecionador da formação do principado, Koldo Álvarez, reiterou em declarações à Federação Andorrana de Futebol que o encontro com Portugal até pode nem ser tido como o mais importante, já que o embate com a Letónia, na terça-feira, "vai decidir quem ocupa o 5º posto do Grupo B e, por consequência, foge ao último lugar". Mas, antes, o selecionador nascido no País Basco espanhol antecipou um encontro com características "anormais". "O nosso primeiro é diante do campeão da Europa e vai exigir o máximo dos nossos jogadores, mas queremos um bom resultado", sublinhou.

Certo é que uma vitória em qualquer um dos últimos dois jogos fará com que Andorra bata o recorde de pontuação numa fase de apuramento: cinco pontos alcançados rumo ao Mundial’2006.