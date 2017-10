Continuar a ler

O técnico, de 47 anos, falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro da nona jornada do grupo B de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo, no Estádio Nacional de Andorra."Sobretudo, gostaria que amanhã a minha equipa fosse fiel ao seu jogo e às suas qualidades. Sabemos os nossos pontos fortes e temos que saber jogar com esses pontos fortes. Portugal vai ter mais bola, por isso teremos que nessa altura defender mais", disse o antigo guarda-redes.Quando questionado sobre a possibilidade de Cristiano Ronaldo, em risco de castigo, ser poupado e ficar no banco de suplentes, Koldo Álvarez lembrou a final do Euro'2016, em que Portugal bateu a França, por 1-0, após prolongamento."Mudará só um nome na equipa portuguesa. Se não joga Ronaldo, joga Éder, que deu o campeonato da Europa. Portugal é uma equipa cheia de jogadores com muita qualidade", disse o técnico, que comanda a seleção de Andorra desde 2010.Portugal ocupa o segundo posto do grupo com 21 pontos, menos três do que a Suíça, que lidera só com vitórias. As duas equipas já têm pelo menos assegurado um lugar no 'playoff', caso falhem o primeiro lugar.O Andorra-Portugal está agendado para as 20h45 locais (19h45 de Lisboa) de sábado e terá arbitragem do checo Miroslav Zelinka.