"É a maior desilusão da minha carreira. Trata-se do fim de uma era", disse o central Barzagli, de 36 anos que se despediu da seleção. De Rossi, de 34 anos, seguiu-lhe os passos: "É um momento negro para o nosso futebol e foi o meu último jogo por Itália." Já Chiellini, de 33, também diz adeus à squadra azzurra: "Este dia será visto como a hora zero do futebol italiano."