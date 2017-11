Continuar a ler

Quando ao duelo com os italianos, o treinador sueco, de 55 anos, rejeitou a pressão e demonstrou confiança no apuramento. "Não posso dizer que sinta sobre mim o peso das expectativas de uma nação inteira. Mas quero estar na Rússia no próximo verão mais do que qualquer outra coisa no Mundo. Temos tudo para vencer e os meus jogadores sentem-se bem", garantiu Andersson, destacando a evolução de alguns dos seus pupilos nos últimos tempos.



Entre os 25 convocados, além de Lindelöf, destaca-se a presença de Pontus Jansson, defesa do Leeds United que alinhou nos italianos do Torino entre 2014 e 2016, sendo então treinado por Gian Piero Ventura, o atual selecionador de Itália. Um facto que Jan Andersson espera aproveitar. "Claro que vai transmitir-me algumas coisas", admitiu o técnico, referindo-se à experiência de Jansson no 'calcio'.

Depois de ter trocado o Benfica pelo Manchester United, no passado verão, o sueco Victor Lindelöf apenas cumpriu 67 minutos (dois jogos como suplente utilizado) na Premier League sob as ordens de José Mourinho, que lhe deu a titularidade em seis encontros em outras competições - três na Champions, dois na Taça da Liga e um na Supertaça Europeia. Ainda assim, a escassa utilização do ex-benfiquista no clube inglês parece não ser um problema para o selecionador sueco."Podemos dizer que, para já, Lindelöf não teve grande sucesso em Manchester. Mas agora está aqui, na seleção, e não pode deixar-se influenciar por essa situação. Tenho a certeza que, connosco, dará tudo o que tem dentro", referiu Jan Andersson sobre o jovem defesa, de 23 anos, já no lançamento do duplo confronto com a Itália, no playoff de apuramento para o Mundial'2018 - a 1.ª mão é na sexta-feira, em Estocolmo, enquanto a segunda será três dias depois, em Milão.