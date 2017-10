Continuar a ler

O técnico, que fazia a antevisão do derradeiro e decisivo encontro de apuramento, recusou que a formação suíça entre no Estádio da Luz a pensar no empate, apesar de ocupar a liderança do grupo, com mais três pontos do que o conjunto luso."Não sabemos jogar para o empate e já o demonstrámos. Sabemos lidar com várias situações de jogo e, apesar de jogarmos fora, em Portugal, tudo iremos fazer para ganhar", vincou, antecipando um "jogo emotivo".De resto, Petkovic disse que a Suíça, vencedora de todos os nove encontros de apuramento, incluindo a receção à formação das quinas (2-0), não vai mudar a "filosofia de jogo" nesta partida, mesmo tendo pela frente Cristiano Ronaldo."Amanhã [terça-feira], não vamos jogar contra o Cristiano Ronaldo. Ele é um excelente jogador, mas vamos ter pela frente uma equipa que é campeã europeia. Portugal continua a ser favorito e tudo o que fez não foi obra do acaso. No entanto, queremos contrariar esse favoritismo", concluiu.O Portugal-Suíça está agendado para esta terça-feira, às 19:45, e vai ser arbitrado pelo turco Cüneyt Çakir.