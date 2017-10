Tão perto da Rússia, tão perto do insucesso. Na Suíça, Vladimir Petkovic é questionado sobre a capacidade de a seleção helvética lidar com a pressão, mas o técnico recusa traçar cenários dantescos e sugere um olhar para o ‘quintal’ do principal adversário na corrida pela qualificação direta, lembrando que a sua seleção lidera invicta o grupo.



"Vamos afastar os pensamentos negativos. A situação está pior para os portugueses. Eles é que são os favoritos, eles é que são os campeões da Europa, eles é que têm Ronaldo. Será uma grande surpresa se ficarmos à frente deles", vincou Vladimir Petkovic, sublinhando que, independentemente da classificação, "o mais importante é marcar presença no Mundial", no próximo ano.

"Neste momento, o cenário mais realístico é ganhar o grupo . O nosso pensamento vai sempre nessa direção. Parece-me irrealista não nos qualificarmos com tantos pontos. Mas temos de estar preparados para tudo e pensar de forma positiva." A capacidade concretizadora da seleção suíça também é colocada em causa (18 golos marcados, contra os 28 de Portugal), mas também neste caso Petkovic evita o drama. "Sempre criámos inúmeras ocasiões. Podíamos ter marcado mais golos, mas isso não aconteceu. No entanto, temos mais três pontos e temos a inteligência para saber controlar o jogo em Portugal [terça-feira]." Mas antes da visita à Luz, ainda há o jogo com a Hungria, avisa Petkovic: "Precisamos de uma experiência positiva. Então a viagem a Portugal será mais fácil."

Autor: Aurélio de Macedo