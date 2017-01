Depois de três empates nos três primeiros encontros, a CAN'2017 teve finalmente uma vitória. Conseguiu-a o Senegal, que bateu a Tunísia por 2-0 em partida do Grupo B, disputada em Franceville.Uma vitória senegalesa conseguida com golos marcados na primeira metade, por intermédio de Sadio Mané (10' pen.) e Kara Mbodji (30'), que permite à equipa de Aliou Cissé passar a somar 3 pontos, na liderança do respetivo grupo.Consulte o direto do jogo e os resultados da prova

Autor: Fábio Lima