Ao vencer (2-0) o Zimbabwe, na 2.ª jornada do Grupo B, o Senegal garantiu esta quinta-feira o apuramento para os quartos-de-final da CAN'2017. Com dois golos madrugadores, de Sadio Mané (9') e Henri Saivet (13'), os senegaleses resolveram a partida e somaram o segundo triunfo na prova, pois haviam ganho pelo menos resultado à Tunísia na ronda inaugural.Desta forma, o Senegal já assegurou o primeiro lugar do grupo, com seis pontos, mais três do que os tunisinos, que venceram também esta quinta-feira a Argélia, que tem apenas um ponto - para se apurarem, Brahimi e companhia precisam de ganhar aos senegaleses na última jornada e esperar que o Zimbabwe vença a Tunísia por números inferiores.