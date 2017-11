Continuar a ler

A terminar, um lance entre o ex-benfiquista Rodrigo e o guardião russo Lunev acabou por provocar um enorme susto, pois o jogador do Valencia atingiu o adversário com grande violência na cabeça - o guarda-redes do Zenit foi mesmo transportado ao hospital para fazer exames -, deixando a Rússia a jogar com menos um jogador nos instantes finais.



Veja o A terminar, um lance entre o ex-benfiquista Rodrigo e o guardião russo Lunev acabou por provocar um enorme susto, pois o jogador do Valencia atingiu o adversário com grande violência na cabeça - o guarda-redes do Zenit foi mesmo transportado ao hospital para fazer exames -, deixando a Rússia a jogar com menos um jogador nos instantes finais.Veja o direto do jogo

A Espanha não conseguiu melhor do que um empate (3-3) na Rússia, em jogo de preparação para o Mundial'2018. A equipa anfitriã da competição esteve mesmo a perder por 2-0, mas acabou por evitar a derrota, numa partida marcada pelo bis de Sergio Ramos, capitão da seleção espanhola, graças à conversão de dois penáltis.Em São Petersburgo, os visitantes assumiram de imediato a superioridade, inaugurando o marcador logo aos 9', com um improvável cabeceamento certeiro do lateral Jordi Alba, após centro de Marco Asensio. Aos 35', Sergio Ramos aumentou a vantagem no primeiro penálti do encontro. Depois, surgiu a reação russa. Fyodor Smolov (41') e Aleksey Miranchuk (51') restabeleceram a igualdade, para Sergio Ramos voltar a marcar de penálti aos 53'. Mas Smolov também bisaria aos 70', fixando o empate (3-3).